Frosinone-Lazio dove vederla: Sportitalia, DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I capitolini, reduci dal tris all'Hansa Rostock, sfidano il Frosinone allo Stirpe: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quinta amichevole del pre-campionato per la Lazio di Marco Baroni, che allo Stirpe affronta i padri di casa del Frosinone.

I biancocelesti, reduci dal successo per 3-0 a Rostock, in Germania, contro l’Hansa, sfidano la squadra ciociara, che si appresta a militare nel campionato cadetto dopo la retrocessione con l’obiettivo di tornare immediatamente in Serie A.

La Lazio arriva all’appuntamento dopo le vittorie contro la selezione locale dell’Auronzo di Cadore nel ritorno sotto le Tre Cime di Lavaredo, Trapani e proprio Hansa Rostock, e il pari contro la Triestina.

I biancocelesti concluderanno il pre-campionato con le sfide in Inghilterra contro il Southampton e in Germania contro il RB Lipsia.

Il Frosinone, invece, ha battuto Mondragone, Volos e Potenza, mentre ha perso 4-3 contro il Bari in un match dal sapore di Serie B.

Di seguito tutte le informazioni su Frosinone-Lazio del 3 agosto: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.