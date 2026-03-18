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Frosinone BariGetty Images
Stefano Silvestri

Frosinone-Bari gratis su DAZN: come fare per seguire la partita di Serie B senza abbonamento

La gara dello Stirpe tra il Frosinone e il Bari sarà visibile su DAZN in modalità gratuita: come potrà seguirlo in diretta tv e streaming chi non è abbonato alla piattaforma.

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Frosinone-Bari, gara valida per la trentunesima giornata di Serie B, sarà visibile anche gratis: ad annunciarlo è stata DAZN, la piattaforma che - assieme a LaB Channel - detiene i diritti di trasmissione del campionato cadetto.

Il match tra la formazione ciociara e quella pugliese, che si gioca nell'ambito del turno infrasettimanale, sarà dunque visibile da chiunque: da chi possiede un abbonamento a DAZN, ma anche da chi ne è sprovvisto.

Come fare dunque per assistere a Frosinone-Bari? Tutte le informazioni per seguire il match in maniera completamente gratuita.

  • QUANDO SI GIOCA FROSINONE-BARI

    Frosinone-Bari andrà in scena questa sera, mercoledì 18 marzo, alle ore 19.00. La gara si giocherà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone ed è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, dunque a sette turni dalla conclusione della stagione regolare.

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  • IL COMUNICATO DI DAZN

    Questo è il comunicato emesso da DAZN in mattinata:

    "Sarà lo scontro del Benito Stirpe, la sfida di Serie BKT trasmessa gratuitamente da DAZN. Frosinone-Bari, un match cruciale per gli obiettivi di entrambe le formazioni, andrà in scena questa sera, mercoledì 18 marzo alle 19:00 e sarà accessibile gratuitamente a tutti i tifosi, senza alcuna necessità di registrazione.

    La sfida mette di fronte due realtà con obiettivi opposti, ma ugualmente vitali per il prosieguo della stagione. Il Frosinone di mister Alvini, attualmente terzo in classifica con 59 punti, scende in campo a caccia di riscatto dopo il pareggio esterno contro il Cesena, con l’obiettivo di restare agganciato al duo di testa Venezia-Monza e consolidare il piazzamento in zona promozione diretta in Serie A.

    Dall'altra parte, il Bari di Moreno Longo arriva nel Lazio rigenerato dalla vittoria per 4- 1 contro la Reggiana. Attualmente al 17° posto i biancorossi cercano un risultato positivo in trasferta per provare a staccarsi definitivamente della zona retrocessione".

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  • COME FARE PER VEDERE FROSINONE-BARI GRATIS

    Per chi non è in possesso di un abbonamento a DAZN, vedere la partita tra Frosinone e Bari sarà molto semplice: basterà recarsi sul sito della piattaforma e cliccare sull'evento desiderato, in questo caso appunto la gara dello Stirpe.

    "Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN - prosegue infatti il comunicato - potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione".

  • COSA CAMBIA PER CHI È ABBONATO

    Per gli abbonati a DAZN non cambia nulla: questi non dovranno fare altro che accedere alla piattaforma, scegliere l'evento desiderato cliccando sulla finestra di Frosinone-Bari e godersi la visione della partita dello Stirpe.

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