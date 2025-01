Fresneda non arriverà al Como, Fabregas ha messo in mezzo la Juventus: "Ha complicato le cose"

Fabregas evidenzia che il connazionale Fresneda non verrà ingaggiato, nonostante fosse molto vicino: la causa è l'operazione Costa-Juventus.

Cesc Fabregas non fa nomi, ma è evidente come le parole alla vigilia del derby lombardo contro il Como - recupero della 19esima giornata, posticipata per la Supercoppa Italiana - siano riferite all'affare Alberto Costa. Il tecnico spagnolo ha infatti parlato della possibilità dell'ingaggio di Ivan Fresneda, che sembrava in procinto di sbarcare in Serie A, citando la Juventus nel mancato arrivo del ventenne connazionale.

La Juventus ha superato la Roma nell'ingaggio dell'esterno del Vitoria Guimaraes Alberto Costa, che nelle ultime settimane era stato accostato anche ai giallorossi. Un affare in dirittura d'arrivo, che ha rovinato però i piani del Como, ma anche dello Sporting Lisbona.

Il motivo è dato dall'intreccio di mercato mancato, considerando che lo Sporting avrebbe ceduto Fresneda per poi acquistare un altro esterno come Costa. L'inserimento deciso della Juventus blocca però il club di Lisbona dalla cessione del suo giocatore.