Frattesi super con l’Italia, Cassano: “E’ meglio di Barella, ma non viene calcolato all’Inter”

Antonio Cassano commenta le prestazioni dell’Italia: “Tonali è il centrocampista più forte, Udogie è il titolare a sinistra”.

La sosta per gli impegni delle Nazionali restituirà all’Inter un Davide Frattesi in condizioni eccezionali.

Il centrocampista nerazzurro, non solo è sceso in campo dal 1’ sia contro la Francia che contro Israele nelle prime due uscite della nuova edizione della Nations League, ma si è confermato un elemento essenziale per Spalletti, un centrocampista capace di garantire tanto nella doppia fase e di fare la differenza anche in termini di goal (è andato a segno in entrambe le sfide).

Antonio Cassano, nel corso dell’ultimo appuntamento con ‘Viva El Futbol’, ha esaltato proprio Frattesi e spiegato perché dovrebbe essere intoccabile in Nazionale.