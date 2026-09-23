Frattesi stregato da Romano: "Ha le movenze di Matic, alla Lazio sono tornato a divertirmi"

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio che in estate ha scelto di lanciarsi in una nuova avventura per riacquistare una centralità perduta negli ultimi tempi all’Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano:

“Nei tre anni passati all’Inter ho vissuto momenti non replicabili a livello di emozioni. Il primo anno è andato tutto liscio, poi ci sono stati due anni di alti e bassi, con bassi molto bassi e alti altissimi. In un posto stai davvero bene solo se giochi, questa è la verità. Ora sono felicissimo perché sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancata lo scorso anno all'Inter. Sono periodi, ma adesso sono contento sia tornato il divertimento che provi quando sei bambino. Quando ti danno fiducia riparti a cannone, sono felice di essere partito così e di essere qui”.