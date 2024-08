Francisco Conceição non convocato dal Porto: "La cessione alla Juventus è imminente"

Il figlio d'arte non giocherà contro il Rio Ave: secondo la stampa portoghese, il suo destino è ormai tracciato e porterà a Torino.

Forse ci siamo. Nelle ore in cui inizia a rendersi conto di come la trattativa per portare a Torino Nico Gonzalez sia più complicata del previsto, la Juventus continua a giocare su più tavoli. E intanto è sempre più vicina a Francisco Conceição.

L'esterno del Porto, figlio d'arte, non giocherà la partita di sabato sera contro il Rio Ave, valida per la seconda giornata del massimo campionato portoghese: non è stato infatti convocato da Vitor Bruno, l'allenatore che qualche settimana ha ha preso il posto di suo padre Sergio in panchina.

Un chiaro indizio, secondo la stampa portoghese, di come il trasferimento alla Juventus sia ormai in dirittura d'arrivo.