Il giocatore della Juventus non figura tra i giocatori per la Supercoppa Italiana contro il Milan: niente da fare per il figlio di Sergio.

Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan, è in panchina per la semifinale di Supercoppa Italiana nonostante la febbre alta che lo ha colpito nella giornata di giovedì. Salta invece il tanto atteso derby contro il figlio Francisco, giocatore della Juventus: il match che entrambi attendevano, alla fine, non ci sarà. Francisco, giocatore della Juventus dalla scorsa estate e idolo istantaneo dei tifosi bianconeri, non figura nè in campo nè in panchina. L'articolo prosegue qui sotto