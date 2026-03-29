Francia in forma Mondiale: Doué firma la prima doppietta, Deschamps vanta una rosa lunghissima

È difficile non considerare una squadra di questo livello tra le principali candidate alla vittoria finale del Mondiale.

La Francia, campione nel 2018 e finalista nel 2022, è ormai una presenza costante nelle fasi decisive della Coppa del Mondo e anche nell’estate 2026 si presenterà come una delle grandi protagoniste.

Accanto alla formazione di Didier Deschamps ci saranno le solite big: su tutte Spagna e Argentina, seguite da Germania e Brasile, senza dimenticare le possibili outsider del torneo.