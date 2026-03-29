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Desire Doue FranciaGetty Images
Michael Baldoin

Francia in forma Mondiale: Doué firma la prima doppietta, Deschamps vanta una rosa lunghissima

Amichevoli
Colombia vs Francia
Colombia
Francia

I Les Blues mostrano i muscoli nell’amichevole contro la Colombia, imponendosi con un netto 3-1 e mettendo in evidenza tutta la profondità della rosa a disposizione di Deschamps.

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Ultimi test delle Nazionali prima di un finale di stagione ricchissimo di impegni per i club, con ancora tanto in palio da qui a maggio.

Intanto, però, la Francia chiude nel migliore dei modi la pausa per le Nazionali: dopo il successo contro il Brasile, arriva la conferma anche contro la Colombia.

Non solo un risultato convincente, ma anche la dimostrazione di una rosa praticamente illimitata, con il ct Didier Deschamps che può contare su un ventaglio di scelte ampio e di altissimo livello, pescando tra talenti provenienti da tutto il mondo.

  • SUCCESSO CONVINCENTE CONTRO LA COLOMBIA

    Due reti nel primo tempo, una nella ripresa, poi il gol della bandiera della Colombia nel finale.

    La Francia dimostra di essere pronta per affrontare al meglio il prossimo Mondiale, dopo la finale persa nel 2022 e la corsa interrotta in semifinale all’ultimo Europeo.

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  • LA PRIMA GIOIA IN NAZIONALE DI DOUE

    Oltre al ritrovato goal di Thuram, la Francia scopre tutto il potenziale di Doue.

    Il talento del PSG non solo ha trovato la sua prima rete con la nazionale maggiore, sbloccando il match, ma ha anche chiuso i conti firmando il tris e la sua prima doppietta con i Bleus.

    Numeri importanti, soprattutto considerando che dovrà giocarsi il posto in una rosa ricca di alcuni dei giocatori più forti al mondo.

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  • LA ROSA FA IMPRESSIONE: CHE PANCHINA PER LA FRANCIA

    Guardando alla formazione titolare contro la Colombia, la Francia sembra avere tutte le carte in regola per disputare un Mondiale di alto livello.

    Tra i pali Samba, con Kalulu e Digne ai lati di Lacroix e Hernandez e una mediana a due con Zaire-Emery e Kanté; dalla trequarti in su Doue, Cherki, Akliouche e Thuram.

    Il vero punto di forza, però, è la profondità della rosa: in panchina, a disposizione del ct Didier Deschamps, c’erano - tra gli altri - Maignan, Theo Hernandez, Camavinga, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele e Mbappé.

  • TRA LE FAVORITE PER VINCERE IL MONDIALE

    È difficile non considerare una squadra di questo livello tra le principali candidate alla vittoria finale del Mondiale.

    La Francia, campione nel 2018 e finalista nel 2022, è ormai una presenza costante nelle fasi decisive della Coppa del Mondo e anche nell’estate 2026 si presenterà come una delle grandi protagoniste.

    Accanto alla formazione di Didier Deschamps ci saranno le solite big: su tutte Spagna e Argentina, seguite da Germania e Brasile, senza dimenticare le possibili outsider del torneo.

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