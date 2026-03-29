Francia in forma Mondiale: Doué firma la prima doppietta, Deschamps vanta una rosa lunghissima

Ultimi test delle Nazionali prima di un finale di stagione ricchissimo di impegni per i club, con ancora tanto in palio da qui a maggio.
Intanto, però, la Francia chiude nel migliore dei modi la pausa per le Nazionali: dopo il successo contro il Brasile, arriva la conferma anche contro la Colombia.
Non solo un risultato convincente, ma anche la dimostrazione di una rosa praticamente illimitata, con il ct Didier Deschamps che può contare su un ventaglio di scelte ampio e di altissimo livello, pescando tra talenti provenienti da tutto il mondo.