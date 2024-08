Frabotta da Juventus-Sampdoria all'addio: se ne va a titolo definitivo, contratto fino al 2027

Il terzino sinistro va al West Bromwich Albion, in Championship: contratto triennale. Nel 2020/21 ha collezionato 15 presenze con la Juventus.

Juventus-Sampdoria 3-0 del 20 settembre 2020 è una partita rimasta impressa nella memoria collettiva per due motivi. Il primo: il debutto di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Il secondo: la maglia da titolare per Gianluca Frabotta. Quasi un inedito anche in questo caso.

Nemmeno quattro anni più tardi, il sogno si è dissolto in una bruciante normalità. Frabotta non è il terzino sinistro del futuro della Juventus. Anzi: da oggi per lui la Juve è a tutti gli effetti il passato. Perché è fatta per il suo trasferimento a titolo definitivo al West Bromwich Albion, formazione della Championship inglese.

In attesa dell'ufficialità, così, Frabotta si prepara a sciogliere il cordone ombelicale con la Juventus. Un rapporto che, pur tra prestiti continui, durava ormai dal 2019, l'anno in cui a Torino avevano deciso di inserirlo nell'allora U23 (oggi Next Gen).