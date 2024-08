Prodotto delle giovanili dell'Ajax e vincitore di un'Europa League con il Machester United, il terzino olandese classe 1998 si sta allenando col Como.

Il Como non si ferma. Nonostante i 9 acquisti messi a segno, quasi una squadra, il mercato del club lariano prosegue.

Cesc Fabregas e il direttore sportivo Ludi continuano a monitorare attentamente il mercato, a caccia di opportunità per rinforzare la squadra in vista del ritorno in Serie A dopo 21 anni dall’ultima partecipazione.

Il nome nuovi è quello di Timothy Fosu-Mensah, terzino ex Manchester United e Bayer Leverkusen e al momento svincolato.