Formazioni Verona-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Danilo, Savona, Mbangula, Fagioli, Suslov e Mosquera

Le ultime sulle formazioni di Verona-Juventus: chi gioca titolare e chi va in panchina al 'Bentegodi' con le scelte di Zanetti e Thiago Motta.

Archiviare per 90 minuti un mercato che è scoppiettante e volare in testa in solitaria dopo appena due giornate. È questo l’obiettivo della Juventus di Thiago Motta, che per i suoi 42 anni (mercoledì prossimo) vuole regalarsi la vetta della classifica.

La squadra bianconera, scatenata dopo gli ultimi acquisti di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao e in attesa di Koopmeiners, è di scena al Bentegodi contro il Verona dopo il successo contro il Como nella prima giornata.

Di fronte una formazione scaligera che arriva alla sfida con grande entusiasmo dopo il 3-0 rifilato al Napoli di Antonio Conte nella gara d’esordio.

Chi gioca titolare in Verona-Juventus? Le formazioni delle due squadre e le ultime sulle scelte dei due allenatori Paolo Zanetti e Thiago Motta per il match delle 20:45.