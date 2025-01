Formazioni Venezia-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Carboni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco, Thuram e Taremi

Venezia vs Inter

L'Inter fa visita al Venezia nel 20° turno di Serie A: obiettivo ripartenza dopo la cocente sconfitta in finale di Supercoppa Italiana.

In attesa del posticipo che metterà di fronte la capolista Napoli al Verona, l'Inter ha l'occasione di accorciare il distacco dalla vetta: nerazzurri in campo al 'Penzo' di Venezia in questa domenica pomeriggio alle ore 15.

Lautaro e compagni chiamati a reagire dopo il rocambolesco k.o. che ha permesso al Milan di festeggiare la vittoria della Supercoppa Italiana, rimontando dal 2-0 al 2-3 finale.

Venezia reduce da sei punti conquistati nelle ultime cinque partite, utili per abbandonare l'ultimo posto in classifica ma non la zona retrocessione.

Di seguito le scelte di formazione dei tecnici Di Francesco e Inzaghi.