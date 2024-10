Formazioni Venezia-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su De Ketelaere, Lookman, Samardzic, Zaniolo, Joronen e Stankovic

Venezia vs Atalanta

L'Atalanta va a Venezia per dare continuità alla cinquina contro il Genoa prima della sosta: le scelte di Di Francesco e Gasperini.

Un occhio al campionato, un altro alla Champions League. Ma prima di pensare all'impegno di mercoledì contro il Celtic, l'Atalanta deve provare a sbrigare la pratica Venezia, una delle squadre più in difficoltà del campionato.

La formazione di Gian Piero Gasperini si è portata alla grande alla sosta per le nazionali, travolgendo prima lo Shakhtar in Champions e poi il Genoa, travolto sotto il peso di una cinquina. E ora vuole continuare la propria risalita.

Continua a buttar via punti invece il Venezia di Eusebio Di Francesco, che pure nel derby contro il Verona è passato in vantaggio ma, com'era già accaduto contro Lazio e Roma, è uscito dal campo senza punti in tasca.

Come giocheranno Venezia e Atalanta nella partita delle 15, in contemporanea con Lecce-Fiorentina? Le scelte di Di Francesco e Gasperini.