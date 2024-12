Formazioni Udinese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Kristensen, Ekkelenkamp, Sanchez, Neres, Raspadori, Ngonge

Udinese vs SSC Napoli

Il Napoli di Conte vuole rialzare la testa dopo il doppio KO contro la Lazio, costato l'eliminazione in Coppa Italia e il primo posto in campionato.

Dopo una settimana difficile, segnata da un doppio ko contro la Lazio che è costato sia l'eliminazione dalla Coppa Italia che il primo posto in campionato, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a una pronta reazione.

Gli azzurri affronteranno l’Udinese al Bluenergy Stadium per la 16ª giornata di Serie A 2024/25. La squadra di Kosta Runjaic, nonostante una sola vittoria nelle ultime sei partite, è reduce dal successo contro il Monza e cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i partenopei.

La sfida è ricca di significato per entrambe le formazioni. L’Udinese non batte il Napoli dal 3 aprile 2016, quando vinse 3-1 con una doppietta di Bruno Fernandes e una rete di Thereau.

Da quel momento, nei successivi 16 incontri di campionato, i friulani hanno collezionato 13 sconfitte e 3 pareggi, due dei quali ottenuti negli ultimi tre incroci. Ma il Napoli non può permettersi ulteriori passi falsi, considerando che l’Atalanta ha approfittato della recente crisi degli azzurri per conquistare la vetta della classifica.

Ma chi gioca titolare in Udinese-Napoli? Le scelte di formazione dei due allenatori.