Formazioni Udinese-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Zaccagni, Rovella e Sanchez

Prima trasferta in campionato per la Lazio contro l'Udinese: Baroni cerca la conferma dopo l'ottimo esordio. Out Gila.

La seconda giornata di Serie A si apre con il match tra Udinese e Lazio, in programma alle 18:30. Sarà la prima gara stagionale in trasferta per i biancocelesti di Marco Baroni.

La Lazio, reduce dalla convincente vittoria contro il Venezia per 3-1, vuole confermarsi anche lontano dallo stadio Olimpico.

Dall'altra parte invece, l'Udinese proverà ad ottenere il primo successo stagionale dopo il pareggio ottenuto a Bologna nella prima giornata.

Pochi dubbi di formazione in casa Lazio, visto anche che Mario Gila non recupera per questa sfida. Assente Alexis Sanchez per l'Udinese dopo l'infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo.

Chi gioca Udinese-Lazio? Le ultime di formazione.