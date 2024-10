Formazioni Udinese-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Touré, Davis, Gaetano e Piccoli

Udinese vs Cagliari

L’Udinese sfida il Cagliari nel nono turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Si apre ad Udine, dove l’Udinese ospita il Cagliari, il nono turno del campionato di Serie A.

Una sfida che vede opposte due compagini che hanno avuto inizi di stagioni diversi e che stanno vivendo momenti differenti.

I friulani, a quota 13 in classifica, dopo essere partiti fortissimo ed essersi spinti anche in vetta alla classifica, nelle ultime quattro uscite hanno raggranellato solo tre punti frutto di una vittoria (quella interna con il Lecce) e tre sconfitte (l’ultima delle quali in casa del Milan nell’ottavo turno).

I sardi invece, dopo una partenza a rilento, nelle ultime uscite hanno messo in cascina quei punti che hanno consentito loro di uscire dalla zona rossa. Gli uomini di Davide Nicola, sono reduci da due vittorie (l’ultima nel turno precedente contro il Torino) ed un pareggio e quindi in striscia positiva da tre gare.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Cagliari.