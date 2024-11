Formazioni Torino-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Pessina, Ricci, Maldini, Ilic, Gagliardini, Sensi e Ciurria

La squadra di Vanoli e quella di Nesta cercano il rilancio in campionato: le formazioni della sfida dell'Olimpico Grande Torino.

Il Torino per dimenticare le amarezze dell'ennesimo derby perso, il Monza per provare a risalire la china e abbandonare l'ultimo posto: all'Olimpico Grande Torino va in scena una gara piuttosto delicata per entrambe le formazioni.

Si gioca alle ore 15, in contemporanea con Como-Fiorentina. I precedenti in Serie A sono favorevoli al Torino: due vittorie e altrettanti pareggi. Da quando sono stati promossi nella massima serie, i brianzoli non sono mai riusciti a battere i granata.

Ecco dunque le scelte di Paolo Vanoli e Alessandro Nesta, i due allenatori, per la gara della tredicesima giornata di Serie A tra Torino e Monza.