Formazioni Svizzera-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Chiesa, Scamacca, Fagioli, Jorginho, El Shaarawy, Calafiori e Mancini

Altra notte decisiva per l'Italia: contro la Svizzera ci sono in palio gli ottavi di finale di Euro 2024. Le scelte di Yakin e Spalletti.

Cinque giorni dopo la Croazia, la Svizzera. Cambia solo la fase del torneo: dall'ultima partita del girone agli ottavi di finale. Per l'Italia, invece, non cambia la sostanza: per gli azzurri sarà di nuovo una notte - in questo caso un tardo pomeriggio - da dentro o fuori.

Chi vince va ai quarti di Euro 2024, chi perde se ne torna a casa: non ci sono altre vie d'uscita. Occhio al possibile scenario dei supplementari e dei calci di rigore in caso di pareggio: all'Olympiastadion di Berlino, sede di Svizzera-Italia, 18 anni fa portarono discretamente bene.

Tanto si è detto e tanto si è discusso sulle scelte di formazione di Luciano Spalletti per la gara di questa sera. Il ct confermerà l'undici visto contro la Croazia o cambierà nuovamente? Gli azzurri subiranno poche modifiche o sarà rivoluzione?

Ecco dunque come scenderanno in campo Svizzera e Italia nel primo ottavo di finale di Euro 2024 (calcio d'inizio alle 18.00).