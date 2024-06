La Germania è già agli ottavi ma deve difendere il primo posto nel gruppo, contro la Svizzera basta un pareggio.

La Germania, dopo aver vinto le prime due partite, è già matematicamente agli ottavi di Euro 2024 ma contro la Svizzera deve difendere il primo posto nel Gruppo A.

Alla squadra di Nagelsmann basterà non perdere per chiudere davanti a tutti, mentre la Svizzera anche in caso di sconfitta sarebbe quasi certamente qualificata come seconda o terza.

Ma chi giocherà Svizzera-Germania? Le scelte di Nagelsmann e Yakin per l'ultima partita della fase a gironi.