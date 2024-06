Formazioni Slovacchia-Romania: chi gioca titolare e le ultime su Lobotka, Haraslin, Stanciu e Man

Slovacchia e Romania si giocano l'approdo agli ottavi di Euro 2024: entrambe si trovano a quota 3 punti nel Gruppo E.

Può davvero succedere di tutto nel Gruppo E di Euro 2024, dove tutte le quattro le nazionali sono in corsa per il passaggio agli ottavi e possono vantare lo stesso numero di punti (tre) dopo le prime due giornate.

Il match tra Slovacchia e Romania assume dunque i contorni di uno spareggio vero e proprio: chi vince si qualifica tra le migliori sedici del torneo, senza dover attendere annosi calcoli relativi a un eventuale ripescaggio.

La squadra di Calzona ha battuto a sorpresa il Belgio all'esordio, per poi cadere in rimonta contro l'Ucraina; per la Romania un netto 3-0 inferto a Dovbyk e compagni alla prima uscita, seguito dal 2-0 inflitto dai 'Diavoli Rossi'.