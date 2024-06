La Svizzera cerca il pass per gli ottavi di Euro 2024 contro la Scozia: le scelte dei due commissari tecnici.

Buona la prima per la Svizzera, carnefice dell'Ungheria alla prima uscita a Euro 2024: per gli elvetici c'è subito la chance di strappare il pass per gli ottavi contro la Scozia.

Britannici che invece hanno dovuto fare i conti con la voglia di riscatto dei padroni di casa della Germania, vittoriosa per 5-1 nel primo match in assoluto del torneo.

Di seguito le scelte di Steve Clark e Murat Yakin, commissari tecnici rispettivamente di Scozia e Svizzera.