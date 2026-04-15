Probabili formazioni Sassuolo-Como: chi gioca titolare e le ultime su Volpato, Berardi, Laurienté, Nico Paz, Douvikas e Da Cunha

Altro turno di Serie A alle porte, con i punti in palio che iniziano a essere sempre più “pesanti” per gli obiettivi delle singole squadre. Ad aprire la 33ª giornata di campionato sarà la sfida tra Sassuolo e Como in programma venerdì alle ore 18:30.
Il Sassuolo è in una di posizione di classifica tranquilla (undicesimo posto con 42 punti), mentre il Como è in piena corsa per un posto in Champions. Dopo il ko contro l’Inter nell’ultimo turno, la squadra di Fabregas è scivolata al quinto posto a -2 dalla Juventus.
Chi gioca titolare in Sassuolo-Como? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.