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Volpato SassuoloGetty Images
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Sassuolo-Como: chi gioca titolare e le ultime su Volpato, Berardi, Laurienté, Nico Paz, Douvikas e Da Cunha

Sassuolo vs Como
Sassuolo
Como
Serie A

Sassuolo e Como avversarie nel match che apre la 33ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

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Altro turno di Serie A alle porte, con i punti in palio che iniziano a essere sempre più “pesanti” per gli obiettivi delle singole squadre. Ad aprire la 33ª giornata di campionato sarà la sfida tra Sassuolo e Como in programma venerdì alle ore 18:30.

Il Sassuolo è in una di posizione di classifica tranquilla (undicesimo posto con 42 punti), mentre il Como è in piena corsa per un posto in Champions. Dopo il ko contro l’Inter nell’ultimo turno, la squadra di Fabregas è scivolata al quinto posto a -2 dalla Juventus.

Chi gioca titolare in Sassuolo-Como? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Il ko contro il Genoa ha lasciato eredità importanti sul fronte squalificati, con Doig e Berardi (quest’ultimo squalificato per due turni) fermati dal Giudice sportivo. Sulla fascina sinistra di difesa agirà Coulibaly, mentre nel tridente d’attacco Volpato è favorito su Fadera come ala destra sulla stessa linea di Pinamonti e Laurienté.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

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  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Qualche cambio per Fabregas dopo la sconfitta con l’Inter, con l’allenatore spagnolo pronto a rivedere la linea difensiva. Rispetto alla gara contro i nerazzurri dovrebbe giocare dal primo minuto Smolcic, al centro invece spazio a Ramon con Kempf. Tutto confermato a centrocampo e in attacco, con Diao, Nico Pazo e Baturina alle spalle di Douvikas.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

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  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    Berardi - Squalificato

    Candé - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - Stagione finita

    Doig - Squalificato

    Garcia - Problema fisico - Da valutare

    Pieragnolo - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro inizio maggio

  • INDISPONIBILI COMO

    Addai - Lesione del tendine d'Achille - Stagione finita

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