Probabili formazioni Sassuolo-Como: chi gioca titolare e le ultime su Volpato, Berardi, Laurienté, Nico Paz, Douvikas e Da Cunha

Il ko contro il Genoa ha lasciato eredità importanti sul fronte squalificati, con Doig e Berardi (quest’ultimo squalificato per due turni) fermati dal Giudice sportivo. Sulla fascina sinistra di difesa agirà Coulibaly, mentre nel tridente d’attacco Volpato è favorito su Fadera come ala destra sulla stessa linea di Pinamonti e Laurienté.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso