Formazioni Roma-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Dovbyk, Paredes e Colombo

Le formazioni di Roma-Empoli: chi gioca e chi va in panchina nel posticipo serale dell'Olimpico.

La trattativa saltata con l'Al Qadsiah, dà vita a una sorta di matrimonio 2.0 tra Paulo Dybala e la Roma.

Nel posticipo domenicale contro l'Empoli, valevole per la seconda giornata di Serie A, l'Olimpico è pronto a vestirsi a festa per acclamare la Joya dopo la sua permanenza in giallorosso e il mancato trasferimento in Arabia.

Mercato, romanticismo ma anche campionato però, con gli uomini di De Rossi chiamati a cercare il successo per rompere il ghiaccio dopo il pari di Cagliari. Un punto anche per i toscani, reduci dallo 0-0 interno col Monza all'esordio.

Chi gioca titolare in Roma-Empoli? Le ultime sulle formazioni e le scelte dei due allenatori: calcio d'inizio alle 20:45.