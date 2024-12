Formazioni Parma-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Man, Mihaila, Cancellieri, Almqvist, Mota Carvalho, Kyriakopoulos e Djuric

Parma Calcio 1913 vs Monza

Il Parma di Pecchia e il Monza del nuovo allenatore Bocchetti si sfidano in uno scontro salvezza da brividi: le scelte dei due tecnici.

Parma quartultimo - in coabitazione con Como e Verona - con 15 punti, Monza ultimo con 10: basterebbe questo per dare l'esatta misura dell'importanza che la partita di oggi pomeriggio riveste per entrambe le formazioni.

La neopromossa squadra di Pecchia, dopo la bella impressione lasciata all'inizio del campionato, è stata pesantemente risucchiata nella lotta per non retrocedere. E ora, dopo aver perso malamente in casa della Roma, non può permettersi un altro passo falso contro il fanalino di coda del torneo.

Ha invece cambiato allenatore il Monza, che dopo tre sconfitte di fila e l'1-2 interno contro la Juventus ha dato il benservito ad Alessandro Nesta affidandosi a Salvatore Bocchetti: per l'ex difensore anche del Milan è l'inizio della seconda avventura in A in panchina dopo quella col Verona.

Ma come giocheranno Parma e Monza? Di seguito le scelte di formazione di Pecchia e Bocchetti per la gara del Tardini, in programma alle ore 15.