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Djuric CremoneseGetty Images
Leonardo Gualano

Formazioni Parma-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrino, Strefezza, Vardy e Djuric

Il Parma ospita la Cremonese nel trentesimo turno di Serie A: le notizie relative alle formazioni del match.

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Sarà una sfida tra squadre a caccia di riscatto, quella che nel trentesimo turno di Serie A, vedrà opposte Parma e Cremonese.

La compagine ducale infatti, nella sua ultima uscita, ha visto chiudersi un'importante striscia positiva che l'ha portata in posizioni di assoluta sicurezza in classifica, venendo travolta per 4-1 dal Torino.

Con lo stesso risultato sono caduti anche i grigiorossi (ma in casa) contro la Fiorentina, per una sconfitta pesante in un fondamentale scontro salvezza, che ha posto fine al capitolo Nicola. La Cremonese, che si presenterà all'appuntamento da terzultima e a -3 dalla salvezza, non vince una partita da inizio dicembre e ha deciso in settimana di affidare le sue speranze di permanenza in Serie A al suo nuovo allenatore Marco Giampaolo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Parma-Cremonese.


  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Cuesta non potrà contare sullo squalificato Delprato, in difesa dunque spazio a Circati, Troilo e Valenti. Suzuki dovrebbe essere riconfermato dal 1' nonostante un rientro non da incorniciare contro il Torino, mentre in mediana saranno Ordonez e Sorensen ad agire ai fianchi di Keita. In attacco Strefezza confermato al fianco di Pellegrino.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

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  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Visto il poco tempo avuto a disposizione, Marco Giampaolo potrebbe ripartire da un 3-5-2, in attesa poi magari di un cambio di modulo. Ancora in dubbio Baschirotto, con Folino che potrebbe andare a completare il terzetto di difesa con Terracciano e Luperto. Barbieri e Zerbin si contendono una maglia a destra, Maleh e Vandeputte sono invece in ballottaggio in mediana. In attacco, viste le non perfette condizioni di Vardy, si va verso la coppia Bonazzoli-Djuric.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Giampaolo.

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  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI

    Delprato

    INDISPONIBILI

    Alqvist

    Bernabé

    Cremaschi

    Frigan

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    SQUALIFICATI

    Bondo

    INDISPONIBILI

    Collocolo

    Vardy


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