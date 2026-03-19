Formazioni Parma-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrino, Strefezza, Vardy e Djuric

Sarà una sfida tra squadre a caccia di riscatto, quella che nel trentesimo turno di Serie A, vedrà opposte Parma e Cremonese.

La compagine ducale infatti, nella sua ultima uscita, ha visto chiudersi un'importante striscia positiva che l'ha portata in posizioni di assoluta sicurezza in classifica, venendo travolta per 4-1 dal Torino.

Con lo stesso risultato sono caduti anche i grigiorossi (ma in casa) contro la Fiorentina, per una sconfitta pesante in un fondamentale scontro salvezza, che ha posto fine al capitolo Nicola. La Cremonese, che si presenterà all'appuntamento da terzultima e a -3 dalla salvezza, non vince una partita da inizio dicembre e ha deciso in settimana di affidare le sue speranze di permanenza in Serie A al suo nuovo allenatore Marco Giampaolo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Parma-Cremonese.



