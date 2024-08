Formazioni Napoli-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Neres, Raspadori, Simeone e Cancellieri

SSC Napoli vs Parma Calcio 1913

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Parma: chi gioca titolare e chi no nell'anticipo serale del 'Maradona'.

I colpi ad effetto di fine mercato del Napoli accendono l'entusiasmo in città, dove per l'anticipo delle 20:45 del sabato valido per la terza giornata di Serie A arriva il Parma.

I ducali, nota lietissima di questo avvio di stagione con 4 punti conquistati in 2 partite di campionato, si ritroveranno davanti anche Romelu Lukaku: l'attaccante belga, acquistato dal Chelsea, risulta convocato e metterà piede al 'Maradona' per la prima volta da calciatore degli azzurri. Azzurri che, dopo il tris rifilato al Bologna, devono trovare continuità cavalcando le vibes scaturite da vittoria e ultimi acquisti.

Chi gioca titolare in Napoli-Parma? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Conte e Pecchia.