Formazioni Napoli-Monza: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Politano, David Neres, Mota e Caprari

Il Napoli ospita il Monza per dare continuità di risultati alle ultime prestazioni: le scelte di formazione di Conte e Nesta.

Vincere per mantenere alta l'asticella dell'entusiasmo e dare continuità alle ultime prestazioni e agli ultimi risultati, compreso il roboante 5-0 di Coppa Italia contro il Palermo: è questo l'obiettivo del Napoli contro il Monza.

La squadra di Antonio Conte e quella si Alessandro Nesta si sfidano in posticipo al Maradona con il morale sotto stelle opposte: i brianzoli sono reduci dal tonfo casalingo contro il Bologna, appena migliorato dal successo in coppa contro il Brescia, e in questo campionato non hanno mai vinto.

Ecco dunque come si schiereranno il Napoli e il Monza nel posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A: le scelte di formazione di Conte e Nesta.