Formazioni Monza-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Izzo, Birindelli, Maldini, Giannetti, Ekkelenkamp, Bravo e Thauvin

Monza vs Udinese

Monza e Udinese chiudono la quindicesima giornata di Serie A col posticipo: le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina.

La 15esima giornata del campionato di Serie A si chiude all’U-Power Stadium di Monza, dove i padroni di casa ospitano l’Udinese nel posticipo del lunedì.

La squadra di Nesta vuole risollevarsi e invertire un trend negativo che parla di una vittoria in tutta la stagione, con 7 pareggi e 6 sconfitte. I brianzoli sono redui dalla sconfitta per 4-0 negli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna.

Di fronte l’Udinese, alla disperata ricerca dei tre punti per interrompere la striscia negativa di cinque partite senza successi (1 pari e 4 KO). Dopo un avvio positivo, la formazione friulana è scivolata a metà classifica e ora cerca il primo successo stagionale in trasferta, dova gli uomini di Runjaic hanno conquistato appena un punto in cinque gare.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi gioca titolare in Monza-Udinese? Le ultime sulle formazioni: fischio d'inizio all'U-Power Stadium fissato alle 20:45.