Probabili formazioni Milan-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Modric, Gimenez, Kilicsoy e Mendy

Un ultimo passo: è ciò che deve fare il Milan, ormai a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League dopo aver temuto fortemente di rimanere fuori dalle prime quattro a causa dei risultati negativi ottenuti nelle ultime settimane.

I rossoneri ospitano il Cagliari, già salvo grazie al successo sul Torino dello scorso weekend, e necessitano di un'altra vittoria per blindare il ritorno in Champions, a prescindere dagli altri risultati. Con un pareggio o una sconfitta sarebbero invece determinanti le combinazioni con i risultati di Juventus, Roma e Como.

Chi gioca Milan-Cagliari, gara in programma domenica 24 maggio alle 20.45? Le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Fabio Pisacane.