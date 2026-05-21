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Pulisic MilanGetty
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Milan-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Modric, Gimenez, Kilicsoy e Mendy

Serie A
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari

Il Milan va a caccia del pass per la Champions League contro un Cagliari già salvo: le scelte di Massimiliano Allegri e di Fabio Pisacane per la gara decisiva di San Siro.

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Un ultimo passo: è ciò che deve fare il Milan, ormai a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League dopo aver temuto fortemente di rimanere fuori dalle prime quattro a causa dei risultati negativi ottenuti nelle ultime settimane.

I rossoneri ospitano il Cagliari, già salvo grazie al successo sul Torino dello scorso weekend, e necessitano di un'altra vittoria per blindare il ritorno in Champions, a prescindere dagli altri risultati. Con un pareggio o una sconfitta sarebbero invece determinanti le combinazioni con i risultati di Juventus, Roma e Como.

Chi gioca Milan-Cagliari, gara in programma domenica 24 maggio alle 20.45? Le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Fabio Pisacane.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Allegri ritrova Leao, Saelemaekers ed Estupinan, tutti squalificati contro il Genoa, ma solo il belga sembra certo di un posto sulla destra: sulla corsia opposta gioca Bartesaghi, davanti dovrebbe toccare inizialmente a Pulisic e a Nkunku. Panchina anche per Gimenez. Si rivede Modric, che sembrava aver concluso anzitempo la stagione. Ricci recuperato.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

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  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Confermato in attacco il giovane Mendy, affiancato da Palestra e da Esposito. Torna a disposizione Zé Pedro, che si gioca il posto con Zappa così come Folorunsho è in ballottaggio con Adopo in mezzo al campo.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Folorunsho, Gaetano, Deiola; Palestra, Mendy, Esposito. All. Pisacane

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  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    -Nessuno


    SQUALIFICATI

    -Nessuno

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    INFORTUNATI

    -Idrissi

    -Felici

    -Mazzitelli

    -Pavoletti


    SQUALIFICATI

    -Nessuno

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