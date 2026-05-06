Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dusan Vlahovic Juventus Verona Serie AGetty
Lelio Donato

Probabili formazioni Lecce-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Banda, Camarda, Cheddira, Thuram, Yildiz e Vlahovic

Serie A
Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus

Sfida delicata al 'Via del Mare' dove il Lecce cerca punti salvezza ma la Juventus ha bisogno di vincere per difendere il quarto posto: le ultime sulle formazioni di Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti nell'anticipo della 36sima giornata.

Pubblicità

Vietato perdere punti sabato sera al 'Via del Mare' dove il Lecce ospita la Juventus. Le due squadre si affrontano nell'anticipo serale della 36sima giornata di Serie A.

I padroni di casa, dopo la vittoria contro il Pisa nell'ultimo turno, hanno allungato a +4 sulla Cremonese e con una vittoria ipotecherebbero di fatto la salvezza a due giornate dalla fine del campionato.

La Vecchia Signora però non può commettere più passi falsi dopo il deludente pareggio casalingo contro il Verona già retrocesso per non perdere definitivamente il treno che porta in Champions League.

Di seguito le ultime sulle formazioni di Di Francesco e Spalletti: chi gioca titolare Lecce-Juventus?

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Camarda, recuperato, dovrebbe ancora partire dalla panchina con Cheddira riferimento offensivo. Alle sue spalle Pierotti, Ngom e Banda che è favorito su Ndri.


    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco


    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    La tentazione di Spalletti si chiama Dusan Vlahovic, che dopo il goal contro il Verona potrebbe partire titolare al posto di David. Recuperati sia Thuram che Yildiz, confermato McKennie sulla destra. Boga dalla panchina.


    JUVENTUS (3-4–2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Berisha, Fofana, Gaspar, Sottil

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Cabal, Milik

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Juventus crest
Juventus
JUV