Probabili formazioni Lecce-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Banda, Camarda, Cheddira, Thuram, Yildiz e Vlahovic

Vietato perdere punti sabato sera al 'Via del Mare' dove il Lecce ospita la Juventus. Le due squadre si affrontano nell'anticipo serale della 36sima giornata di Serie A.
I padroni di casa, dopo la vittoria contro il Pisa nell'ultimo turno, hanno allungato a +4 sulla Cremonese e con una vittoria ipotecherebbero di fatto la salvezza a due giornate dalla fine del campionato.
La Vecchia Signora però non può commettere più passi falsi dopo il deludente pareggio casalingo contro il Verona già retrocesso per non perdere definitivamente il treno che porta in Champions League.
Di seguito le ultime sulle formazioni di Di Francesco e Spalletti: chi gioca titolare Lecce-Juventus?