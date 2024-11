Formazioni Lazio-Ludogorets: chi gioca titolare e le ultime su Pedro, Dia, Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru

Lazio vs Ludogorets Razgrad

I biancocelesti, che si trovano in cima alla classifica in solitaria dopo quattro giornate di Europa League, ospitano il Ludogorets all'Olimpico.

Continua la marcia trionfale della Lazio di Marco Baroni: oltre all'ottimo cammino fin qui percorso in Serie A, la formazione biancoceleste si trova in testa alla classifica, a punteggio pieno, in Europa League.

Nella quinta giornata della competizione europea, la squadra capitolina ospiterà il Ludogorets allo stadio Olimpico di Roma.

I bulgari hanno conquistato un solo punto in quattro gare, frutto dello 0-0 esterno contro il Victoria Plzen del 3 ottobre scorso: gli uomini di Igor Jovićević cercano, dunque, punti importanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi gioca titolare Lazio-Ludogorets? Le scelte di Baroni e Jovićević.