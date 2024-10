Formazioni Lazio-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Castrovilli, Castellanos, Noslin e Colombo

Lazio vs Empoli

La Lazio sfida l’Empoli all’Olimpico nel settimo turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Reduce dal poker rifilato al Nizza in Europa League, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è la sfida con una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione: l’Empoli.

Le due squadre si affrontano in una sfida valida per il settimo turno di Serie A alla quale arrivano appaiate in classifica.

Dieci sono infatti i punti totalizzati dai capitolini e dai toscani, ma se i primi, che nell’ultima uscita nel torneo hanno espugnato il campo del Torino, hanno subito due sconfitte (in casa di Udinese e Fiorentina) i secondi sono ancora imbattuti e vanno a caccia di uno storico record: quello delle nove gare consecutive in Serie A (considerando anche la scorsa stagione) senza perdere.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lazio-Empoli.