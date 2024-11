Formazioni Lazio-Cagliari, chi gioca oggi e le ultime su Noslin, Zaccagni, Lapadula e Viola

La partita dell'Olimpico chiude l'undicesimo turno, con la squadra di Baroni decisa a rispondere a Inter, Juventus, Atalanta e Fiorentina.

Il Napoli ha perso, tutte le inseguitrici hanno vinto. Ora tocca alla Lazio rispondere a Inter, Juventus, Fiorentina e Atalanta, così da provare ad avvicinare ulteriormente la vetta della classifica, ad appena sei punti di distanza.

All'Olimpico arriva un Cagliari nuovamente in crisi di risultati e pericolante, in attesa di una seria svolta per andare oltre le ultime posizioni della graduatoria. Non un testa coda assoluto dunque, ma quasi.

Non c'è storia nei precedenti tra Cagliari e Lazio, con 24 vittorie dei padroni di casa, 6 pareggi e appena sette vittorie della squadra sarda, che non espugna lo stadio dei biancocelesti oramai dal 2009.