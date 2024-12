Formazioni Juventus-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, McKennie, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Nicolussi Caviglia e Oristanio

Dopo il successo in Champions League contro il Manchester City, la Juventus vuole mantenere il trend positivo: allo Stadium arriva il Venezia.

Vittoria in Champions League nel big match contro il Manchester City, rosa che torna a riallungarsi: per la Juventus il periodo no sembra ormai essere alle spalle, ma per confermare queste sensazioni è necessario vincere anche in campionato.

Nella gara serale del sabato sera, all'Allianz Stadium di Torino arriva il Venezia di Eusebio Di Francesco, squadra che ha bisogno di conquistare punti per emergere da una situazione di classifica tutt'altro che serena.

Thiago Motta recupera giocatori importanti, alcuni dei quali non comparivano nella lista dei convocati da diverse settimane.

Ma chi gioca titolare in Juventus-Venezia? Le scelte di formazione dei due allenatori.