Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Laurienté e Berardi

Un goal a tempo quasi scaduto ha evitato la sconfitta contro la Roma, seguito da due successi consecutivi contro Pisa e Udinese.

La Juventus continua così la sua corsa verso la prossima Champions League, in una lotta quantomai serrata, e nella gara che chiude il sabato della 30ª giornata ospita il Sassuolo all’Allianz Stadium.

I neroverdi, dopo tre vittorie consecutive contro Udinese, Verona e Atalanta, hanno perso le ultime due gare contro Lazio e Bologna e in questo campionato non hanno mai subito tre sconfitte di fila.