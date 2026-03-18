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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Laurienté e Berardi

La Juventus ospita il Sassuolo all’Allianz Stadium nella 30ª giornata di Serie A: ecco le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Fabio Grosso per la gara del sabato sera.

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Un goal a tempo quasi scaduto ha evitato la sconfitta contro la Roma, seguito da due successi consecutivi contro Pisa e Udinese.

La Juventus continua così la sua corsa verso la prossima Champions League, in una lotta quantomai serrata, e nella gara che chiude il sabato della 30ª giornata ospita il Sassuolo all’Allianz Stadium.

I neroverdi, dopo tre vittorie consecutive contro Udinese, Verona e Atalanta, hanno perso le ultime due gare contro Lazio e Bologna e in questo campionato non hanno mai subito tre sconfitte di fila.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    In casa Juventus c’è un solo dubbio: Thuram, alle prese con un fastidio alla caviglia rimediato a Udine. Al suo posto dovrebbe partire Koopmeiners, affianco a Locatelli. David partirà ancora dalla panchina, mentre Conceicao, Yildiz e Boga si contenderanno il posto nel tridente, con McKennie a supporto.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.

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  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Grosso sembra orientato a confermare l’undici schierato nelle ultime gare, con i soli dubbi che riguardano i terzini: Walukiewicz e Garcia sono in vantaggio su Coulibaly e Doig. In avanti, il tridente sarà composto da Berardi e Laurienté ai lati di Pinamonti.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

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  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Holm 

    Thuram 

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Boloca 

    Candé 

    Fadera 

    Pieragnolo 

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