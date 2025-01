Formazioni Inter-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Taremi, Thuram, Leao, Jimenez, Abraham e Pulisic

Inter vs AC Milan

Inter e Milan si sfidano per mettere le mani sulla Supercoppa italiana: le ultime sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi e Sergio Conceicao.

Tutto in una notte a Riyadh. Proprio così, perché Inter e Milan si giocano il primo trofeo della stagione: all'Al-Awwal Park le prime due classificate dell'ultimo campionato di Serie A si contendono la Supercoppa italiana.

L'Inter ha staccato il pass per l'atto finale battendo 2-0 l'Atalanta grazie alla strepitosa doppietta di Denzel Dumfries. Il Milan, invece, ha regolato in rimonta la Juventus, avanti in avvio con Kenan Yildiz, e poi ribaltata dal rigore di Christian Pulisic e dalla clamorosa autorete di Gatti.

Di seguito tutte le ultime e gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi e Sergio Conceicao.