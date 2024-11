Formazioni Genoa-Como: chi gioca titolare e le ultime su Balotelli, Audero, Reina, Ekhator, Nico Paz, Sergi Roberto e Cutrone

Genoa vs Como

La dodicesima giornata di Serie A si apre di giovedì con Genoa-Como: le formazioni titolari, chi gioca e chi va in panchina a Marassi.

Genoa-Como, in maniera del tutto inedita, apre il programma della dodicesima giornata di Serie A al giovedì.

Marassi si accende per l'incrocio salvezza tra Grifone e lariani, appaiati a 9 punti in classifica e bisognosi di un successo per scacciare i fantasmi della zona retrocessione.

La squadra di Gilardino ha trovato una boccata d'ossigeno col colpaccio di Parma, mentre quella di Fabregas è caduta ad Empoli e nelle ultime 5 gare ha inanellato 4 sconfitte e un pareggio.

Chi gioca titolare in Genoa-Como? Le ultime sulle formazioni: calcio d'inizio alle 20:45.