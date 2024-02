De Rossi prepara qualche cambio per la trasferta europea: Spinazzola insidia Angelino, ci sono Dybala e Lukaku. In mezzo più Bove di Cristante.

Dopo il secondo posto nel girone di Europa League, la Roma sfida fuori casa il Feyenoord, retrocesso dalla Champions, per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

La Roma, testa di serie nel sorteggio come tutte le seconde, affronterà la gara di ritorno in casa (il 22 febbraio). Ma prima c'è l'insidiosa trasferta a Rotterdam, debutto europeo di fuoco per mister Daniele De Rossi.

In conferenza stampa DDR ha annunciato qualche cambio rispetto al match con l'Inter, senza però stravolgere la squadra: "Non mi piace fare 10 cambi, snatura troppo lo scheletro della squadra. Si mette in difficoltà anche chi entra così, non è un gran vedere a volte".

Ecco dunque, chi gioca titolare e le ultime notizie sulle probabili formazioni di Feyenoord-Roma.