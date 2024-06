Formazioni Danimarca-Serbia: chi gioca titolare e le ultime su Eriksen, Hojlund, Vlahovic e Jovic

All’Allianz Arena, Danimarca e Serbia si giocano il passaggio agli ottavi di finale: Eriksen guida i suoi, dall’altra parte Jovic scavalca Vlahovic.

Tutto ancora aperto e destino da scrivere per Danimarca e Serbia. Le due formazioni si affrontano nell’ultimo turno della fase a gironi del Gruppo C, in un match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale della competizione in corso in Germania.

Quello tra danesi e serbi è un vero e proprio spareggio per la fase a eliminazione diretta.

La Danimarca di Kasper Hjulmand è reduce da due pareggi contro Slovenia e Inghilterra, entrambi per 1-1, mentre la Serbia arriva dal pari acciuffato in extremis contro la Slovenia grazie alla rete di Jovic al 95’.

Entrambe le formazioni cercano una vittoria per avere la certezza del passaggio del turno.