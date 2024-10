Formazioni Como-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Strefezza, Belotti, Romagnoli, Pedro e Dia

Como vs Lazio

La Lazio va a caccia della terza vittoria di fila sul campo del Como di Fabregas: Baroni deve fare a meno di Rovella e Zaccagni.

La Lazio va a caccia di tre punti preziosi per restare nelle zone nobili in classifica sul campo del Como nella gara valida per il decimo turno, l’unico infrasettimanale di questa Serie A.

I capitolini cercano la terza vittoria di fila tra campionato ed Europa League in casa dei lariani, che nelle ultime tre hanno conquistato un solo punto.

Cutrone e compagni sperano nel fattore Sinigaglia, dove non hanno ancora perso in questa stagione, ma dovranno vedersela con una Lazio che ha vinto sei delle ultime sette gare.

Nell’ultimo turno, la squadra di Baroni ha superato con un netto 3-0 il Genoa all’Olimpico, mentre il Como ha perso di misura a Torino contro i granata di Vanoli.