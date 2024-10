Formazioni Cagliari-Bologna e Lecce-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Gaetano, Castro, Dallinga, Rebic e Mosquera

La 10ª giornata di Serie A, l'unico turno infrasettimanale, si apre con le due sfide alle 18.30: le ultime di formazione e le scelte degli allenatori.

La Serie A torna subito in campo per la decima giornata, l’unico turno infrasettimanale in programma in questa stagione.

Il campionato riparte subito con due sfide in programma alle 18:30.

Il Cagliari ospita il Bologna di Vincenzo Italiano, mentre in contemporanea al Via del Mare di Lecce i padroni di casa se la vedranno con il Verona di Zanetti, una sfida che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza.

Chi gioca titolare? Le ultime di formazione con le possibili scelte di Nicola, Italiano, Gotti e Zanetti.