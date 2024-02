Formazioni Bologna-Verona, chi gioca: le ultime su Calafiori, Orsolini e Zirkzee

La squadra di Thiago Motta vuole vincere per continuare a sognare la Champions, il Verona a caccia di punti salvezza.

La 26ª giornata di Serie A inizia al 'Dall'Ara' dove il lanciatissimo Bologna ospita il Verona nell'anticipo del venerdì sera.

I rossoblu, reduci dalla bella vittoria esterna contro la Lazio, non hanno alcuna intenzione di fermarsi ed in caso di vittoria allungherebbero ulteriormente al quarto posto in attesa di Milan-Atalanta.

Il Verona, attualmente quartultimo a pari punti col Sassuolo, cerca invece preziosi punti salvezza dopo il pareggio strappato nell'ultimo turno contro la Juventus.

Ma chi gioca titolare Bologna-Verona? Le scelte di Thiago Motta e Baroni.