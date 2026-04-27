Dopo aver eliminato rispettivamente Barcellona e Sporting Lisbona nei quarti di finale, il destino di Atletico Madrid e Arsenal si incrocia nell’ultimo atto prima della finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio.
Alla Puskás Arena approderà la squadra che avrà la meglio nella doppia semifinale, con l’andata al Wanda Metropolitano di Madrid e il ritorno all’Emirates Stadium di Londra.
Ecco le ultime sulle scelte di formazione del Cholo Simeone e di Mikel Arteta in vista del primo atto della sfida.