Pochi dubbi per Simeone: Musso potrebbe riprendersi un posto tra i pali dopo la presenza di Oblak in campionato, mentre in difesa Ruggeri e Molina ai lati di Le Normand e Lenglet. Lookman agirà sulla sinistra, mentre davanti nuovamente Griezmann e Alvarez.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.