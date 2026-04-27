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Atletico Madrid Ruggeri LookmanGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Atletico Madrid-Arsenal: chi gioca titolare e le ultime su Alvarez, Lookman, Ruggeri, Rice e Gyokeres

Champions League
Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal

Al Wanda Metropolitano va in scena l’andata delle semifinali di Champions League: ecco le ultime sulle formazioni di Atletico Madrid e Arsenal in vista del primo atto della sfida.

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Dopo aver eliminato rispettivamente Barcellona e Sporting Lisbona nei quarti di finale, il destino di Atletico Madrid e Arsenal si incrocia nell’ultimo atto prima della finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio.

Alla Puskás Arena approderà la squadra che avrà la meglio nella doppia semifinale, con l’andata al Wanda Metropolitano di Madrid e il ritorno all’Emirates Stadium di Londra.

Ecco le ultime sulle scelte di formazione del Cholo Simeone e di Mikel Arteta in vista del primo atto della sfida.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID

    Pochi dubbi per Simeone: Musso potrebbe riprendersi un posto tra i pali dopo la presenza di Oblak in campionato, mentre in difesa Ruggeri e Molina ai lati di Le Normand e Lenglet. Lookman agirà sulla sinistra, mentre davanti nuovamente Griezmann e Alvarez.

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

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  • PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL

    Continua la situazione complicata in casa Arsenal sul fronte infortuni, con Arteta che contro il Newcastle è stato costretto a sostituire Havertz ed Eze. In caso di forfait, alle spalle di Gyokeres potrebbero agire Madueke, Odegaard e Martinelli. Scalpita Saka, che però potrebbe partire dalla panchina.

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. All. Arteta.

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  • INDISPONIBILI ATLETICO MADRID

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Hancko

    Gimenez

  • INDISPONIBILI ARSENAL

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Calafiori

    Eze

    Havertz

    Merino

    Timber

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