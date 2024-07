Formazione Inter contro la Pergolettese: chi gioca titolare e le ultime su Martinez, Taremi e Correa

L'Inter sfida la Pergolettese dopo aver battuto in rimonta il Lugano: le ultime sulla formazione dei nerazzurri.

A cinque giorni dalla prima uscita della pre-season, l'Inter torna in campo e lo fa contro la Pergolettese, formazione lombarda che ha chiuso al quattordicesimo posto il girone A della Serie C nella passata stagione.

Altro 'classico' dell'estate nerazzurra, occasione per Inzaghi di testare ulteriori progressi dopo neanche dieci giorni di lavoro e con gran parte della squadra ancora in vacanza per recuperare dalle fatiche con le varie nazionali tra Europa e Sudamerica.

Uno degli osservati speciali sarà di nuovo Taremi, autore di una doppietta contro il Lugano e già a suo agio all'interno del nuovo contesto nerazzurro.