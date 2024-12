Fonseca si gioca tutto a Verona: largo ai giovani del Milan per uscire dalla crisi

Hellas Verona vs AC Milan

Milan di scena a Verona nel match che apre il 17° turno: nuove esclusioni eccellenti per Fonseca che al 'Bentegodi' si gioca la panchina.

Ennesimo snodo cruciale della stagione per il Milan, chiamato a rialzare la testa in quel di Verona dopo essere scivolato addirittura a quattordici punti (con una gara in meno) dalla vetta di Serie A occupata dall'Atalanta.

Al 'Bentegodi' ci sarà la sola vittoria come risultato a disposizione: lo sa benissimo Paulo Fonseca, il cui futuro sulla panchina rossonera è legato anche all'esito di questa partita.

Match di fondamentale importanza non solo per la classifica insomma, ma anche a livello personale per lo stesso tecnico che sembra voler dare continuità alle proprie scelte di formazione: contro il Verona toccherà ancora una volta a più di un giovane.