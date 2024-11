Fonseca si affida a Rafa Leao: “Contento di come ha reagito, il Milan ha bisogno di lui”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, spiega: “I problemi cambiano di partita in partita e noi non chiudiamo gli occhi ma ci lavoriamo”.

La vittoria contro lo Slovan Bratislava in Champions League non ha cancellato alcune difficoltà del Milan, che per uscire dal momento difficile dopo i due pareggi in campionato con Cagliari e Juventus, ha bisogno dei tre punti contro l'Empoli, fondamentali per non perdere ulteriore terreno in classifica.

I rossoneri giocheranno nuovamente a San Siro dopo lo 0-0 con la Juve di sabato scorso, appuntamento domani alle ore 18.

Paulo Fonseca in conferenza stampa ha presentato la gara, di seguito le dichiarazioni dell'allenatore portoghese.