Fonseca promuove Camarda dopo Cagliari-Milan: i numeri dell'esordio da titolare in Serie A

Il classe 2008 ha esordito da titolare in Serie A a 16 anni e 244 giorni in Cagliari-Milan, l'allenatore rossonero: "Ha fatto bene, sono contento".

Francesco Camarda, giovanissimo attaccante del Milan, ha fatto il suo debutto da titolare in Serie A nella partita contro il Cagliari a soli 16 anni e 244 giorni.

Il classe 2008 ha sostituto l’infortunato Alvaro Morata, ai box per il trauma cranico rimediato in uno scontro di gioco in allenamento con Pavlovic, e ha segnato una nuova pagina della storia del club rossoneri, diventando il più giovane calciatore di movimento ad aver debuttato dal 1’ in campionato con il club rossonero e il terzo di sempre, dopo Sacchi e Donnarumma.

Un traguardo importante per un ragazzo che ancora si divide tra il campo e la scuola, ma che ha dimostrato di possedere già un'intelligenza calcistica e una maturità fuori dal comune.

Camarda ha dimostrato di saper reggere la pressione e ha prodotto una prestazione positiva nel pari per 3-3 tra il Cagliari e il Milan all’Unipol Domus.