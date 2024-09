Fonseca esulta: "Non ricordo una squadra che abbia creato così tanti problemi all'Inter"

Il tecnico del Milan parla della vittoria del derby e del proprio futuro: "Settimana più tranquilla? Per me è lo stesso, non sento e non vedo".

La panchina di Paulo Fonseca è salva: è questo il significato che, oltre alla vittoria in sé e alla fine di una maledizione che durava da troppo tempo, assume il 2-1 del Milan sull'Inter. Una vittoria convincente sotto il profilo del gioco, prima ancora che del risultato. Perché finalmente, a pochi giorni dalla tremenda sconfitta interna contro il Liverpool, nel derby si è finalmente visto un Milan vivo e convinto dei propri mezzi. Di questo, e del proprio futuro sulla panchina rossonera, ha parlato Fonseca a DAZN al termine della stracittadina. L'articolo prosegue qui sotto