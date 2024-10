Fiorentina vs AC Milan

Il tecnico del Milan reagisce male agli episodi arbitrali di Firenze: "Oggi ogni minimo contatto è rigore, il calcio non è questo".

Durissimo. Paulo Fonseca non usa mezzi termine per esprimere tutto il suo disappunto in relazione ai calci di rigore che vengono assegnati nel calcio di oggi.

Il tecnico del Milan, al termine della sfida persa dalla sua squadra in casa della Fiorentina, ha voluto commentare in maniera secca e ruvida gli episodi arbitrali.

In particolar modo, il portoghese non ha gradito il calcio di rigore assegnato nel primo tempo alla Fiorentina su Dodo.