Folorunsho dal Napoli alla Fiorentina: chiusura vicina, la formula e i costi dell’operazione

Michael Folorunsho potrebbe presto diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: strada in discesa per l’intesa con il Napoli.

Un centrocampista capace di coprire ampie porzioni di campo e che possa garantire tanto sia in fase di inserimento che dal punto di vista della duttilità.

E’ questo l’identikit del principale obiettivo di mercato della Fiorentina. Il club gigliato aveva trovato in Edoardo Bove l’elemento perfetto da mettere a disposizione di Raffaele Palladino, ma purtroppo quanto accaduto lo scorso 1 dicembre nel corso della sfida con l’Inter, ha privato il tecnico di un giocatore per lui fondamentale.

Palladino aveva cucito addosso a Bove un abito particolare, ovvero quello di un atipico elemento di trequarti chiamato non solo ad occupare la metà campo avversaria, ma anche a dare un contributo fondamentale ad una mediana che, grazie alla sua corsa, passava facilmente dall’essere a due all’essere a tre.

L’assenza di Bove in campo si è avvertita in maniera evidente nelle ultime settimane, ma in soccorso della Fiorentina è arrivato gennaio. I dirigenti gigliati hanno infatti già individuato in Michael Folorunsho il giocatore giusto per andare a colmare la lacuna che si è venuta a creare.